Евакуація з Сумщини: куди поселять переселенців, які виплати і що брати з собою

Жителів прикордоння Сумщини просять евакуюватись і обіцяють забезпечити житлом.

Жителі 5-кілометрової прикордонної зони можуть евакуюватись з Сумської області за своїм бажанням. Наразі евакуація поки не проводиться, але скадаються списки з охочих, а в тилових містах готують місця для поселення евакуйованих. Деякі жителі Сумщини відмовились покидати домівки, а деякі родини бажають виїхати восени після збору врожаю.

УНІАН зібрав повну інформацію про евакуацію з Сумської області для жителей прикордоння.

Кого евакуюють в Сумській області

В Сумській ОВА повідомили, що евакуація з Сумщини буде проводитись в межах 5-кілометрової прикордонної зони, де постійно лунають обстріли і існує загроза вторгнення диверсантів. За останні 2 місяці від обстрілів окупантів на Сумщині загинув 41 мирний житель (в тому числі 1 дитина), 71 особа поранена. Також в цих районах практично знищена цивільна інфраструктура, не працюють лікарні і магазини.

В разі посилення обстрілів зону евакуації можуть збільшити до 10 кілометрів від прикордоння.

Евакуація проводитиметься з 4 з 5 районів області – виключенням буде Роменський. Найбільше людей вивозитимуть з Сумського і Шосткинсього районів.

З питань евакуації можна звертатись за такими контактами:

(0542)-77-99-55 – гаряча лінія Сумської ОВА;

– гаряча лінія Сумської ОВА; 15-48 – цілодобова гаряча лінія Мінреінтеграції;

– цілодобова гаряча лінія Мінреінтеграції; (096) 078-84-33 – номер для повідомлень в WhatsApp/Telegram/Viber.

Наразі евакуація ще не проводиться – про її початок повідомлять всіх охочих, коли всі родини будуть готові виїжджати і будуть проінформовані про свої права.

Евакуація із Сумської області – добровільна чи примусова

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх наголошує, що наразі евакуація є добровільною: “Я хочу наголосити, що екстреної і примусової евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку, після того, як громадяни приймуть рішення. Якщо людина відмовляється від евакуації, пише заяву про відмову. Решта громадян, які погоджуються евакуюватись, будуть переміщені у безпечні місця.”

Однак якщо ситуація погіршиться, то в області можуть запровадити примусову евакуацію дітей.

Що буде з людьми, які відмовляться від евакуації

Голова ОВА попередив людей, які відмовляються від евакуації, що вони мають взяти на себе відповідальність за своє життя. Жителям прикордоння не можуть гарантувати доступу до медичних послуг і безперебійної роботи електроенергії, адже прикордоння Сумщини недарма називають “зоною смерті”.

Люди, які написали відмову від евакуації, зможуть в’їжджати і виїжджати з 5-кілометрової зони прикордоння по перепустках. Однак перепустки не видадуть людям, які не зареєстровані в громаді, навіть якщо вони там проживають.

Як скористатися евакуаційним потягом Суми-Київ

Щоденний евакуаційний потяг “Суми-Київ” запустили 16 липня. Повідомляється, що він вирушатиме з Сум о 6:47, і прибуватиме в Київ об 11:41. Проїзд у ньому безкоштовний.

Видання “Кордон.Медіа” повідомляє, що евакуаційний потяг з Сум насамперед призначений для переселенців з тимчасово окупованих територій, які виїжджають до РФ, а потім повертаються в Україну через Сумську область. Евакуйованих потягом переселенців з заселять у модульні містечка у Вишгородському районі Київської області.

Скористатись потягом можуть і жители Сумщини – їм у проїзді не відмовлять. Однак для них заселення в модульні містечка не передбачене.

Куди заселять переселенців з Сумщини

Для жителів прикордоння, які погодяться на евакуацію, підготовують житло у безпечніших регіонах. Прийняти евакуйованих згодні в Чаплівці Шосткинського району – для заселення ВПО переобладнають амбулаторію. Також модульні містечка для переселенців коштом гуманітарних фондів планують побудувати в Недригайлівській, Лохвицькій і Пирятинській громадах Полтавської області.

На даний момент в Сумській області ще не побудовано модульних містечок. Охочих евакуюватися на перший час поселять в пустих школах, санаторіях і дитячих садках.

Які будуть виплати для переселенців

Мінреінтеграції зазначає, що люди, які скористаються евакуаційним потягом, після прибуття на київський вокзал отримають виплати від “Укрпошти”. Дорослим евакуйованим виплатять по 2 тисячі гривень, а дітям і особам з інвалідністю – по 3 тисячі.

Що взяти з собою при евакуації

Під час евакуації візьміть з собою документи та їхні копії, запас води, їжі, одягу та спідньої білизни на кілька днів, а також аптечку. Обов’язково покладіть банківські картки та кілька тисяч гривень готівкою, бо в місці евакуації може не бути банкоматів. В дорогу бажано взяти заряджений пауербанк. Також зробіть дублікати ключів.

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