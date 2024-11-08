Фахівець зі зв’язку, РЕБ та розвідки попередив киян про ознаки скорої ракетної атаки
Сергій «Флеш» Бескрестнов: «Росіяни використовують БПЛА в такій кількості насамперед проти столиці»
Останнім часом росіяни використовують велику кількість дронів, щоб виснажити сили ППО в Києві. Це може свідчити про те, що скоро відбудеться ракетна атака на столицю. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, відомий також під псевдонімом Флеш.
А другорядна причина, за його оцінками, більше психологічна – таким чином росіяни намагаються вплинути на мешканців столиці, «бо тут і влада розташовується, і державні структури».
Нагадаємо, з початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО.Tweet