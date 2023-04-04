«Фанерний» маршал Путіна заявив, що Білорусь отримала авіацію та «Іскандери», здатні завдавати тактичних ядерних ударів

Глава Міноборони Росії Сергєй Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси “Іскандер-М”, які здатні завдати тактичних ядерних ударів.

Про це Шойгу сказав на тематичній селекторній нараді з керівним складом Збройних сил Росії у вівторок, повідомляє “Європейська правда”.

“Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати ударів по об’єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні.

Крім того, Збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер-М”. Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні”, – заявив Шойгу.

З 3 квітня на одному з російських полігонів почали навчання білоруських розрахунків порядку застосування “Іскандер-М” “для захисту Союзної держави”, – додав Шойгу.

Президент Росії Владімір Путін заявив минулого місяця, що планує розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі.