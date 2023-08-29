Федоров показав новітніх українських роботів, які скоро зʼявляться на фронті (фото)

Зараз на українському ринку безпілотників спостерігається значний прогрес, і цей досвід розширять на Армію роботів, каже міністр.

Віце-прем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав новітніх українських роботів, які вже скоро опиняться на фронті та допомагатимуть Силам оборони. Серед представлених новинок десятки унікальних розробок.

“Перевірив в польових умовах 25 унікальних розробок — від логістичних до бойових, від дистанційних турелей до роботів-камікадзе. Вже скоро вони допоможуть військовим ефективніше нищити ворога. Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Ці революційні рішення дадуть змогу здобути перевагу на полі бою та врятувати життя наших воїнів”, – наголосив Федоров у Телеграм.

Міністр додав, що зараз на українському ринку безпілотників спостерігається значний прогрес – компанії масштабуються та активно розвиваються. За його словами, в подальшому цей досвід розширять на Армію роботів.

Розробка дронів в Україні

В Міністерстві оборони України показали український дрон “Великий Бандерик”. Його успішно використовують на фронті наші захисники. Цей маленький дрон оснащений 8 потужними моторами та здатен витримувати навантаження до 31,5 кілограма.

Крім того, в Україні розробили дрон “Бобер”, що може атакувати цілі на відстані в понад 1000 кілометрів. Зазначається, що його вартість становить біля 4 млн гривень. // УНІАН