Фінляндія постачатиме Україні боєприпаси за рахунок коштів від заморожених російських активів

Снаряди закуплять у фінської промисловості.

Фінляндію обрали однією з країн-виконавців угоди, за якою ЄС постачатиме Україні оборонні матеріали за кошти з доходів від заморожених активів РФ. Гельсінкі закуповуватиме важкі боєприпаси у своєї промисловості та постачатиме їх Києву, повідомляють у фінському Міноборони.

Зазначається, що Фінляндія підписала з Єврокомісією угоду на 90 млн євро про постачання боєприпасів Україні. Закупівлю профінансують через Європейський фонд миру (EPF) за рахунок коштів від заморожених російських активів.

“Нам вдалося домовитися про додаткове фінансування для Фінляндії для підтримки України. Кошти будуть взяті із заморожених активів Росії, продукція буде закуплена у фінських компаній, що підтримає вітчизняну роботу, і це допоможе Україні захистити себе. Я дуже задоволений кінцевим результатом”, — заявив міністр оборони Антті Хаккянен.

За словами міністра, національна програма підтримки України сягає 660 мільйонів євро. Нова угода демонструє можливості фінської оборонної промисловості, заявив він. Водночас детальної інформації щодо вмісту нового пакета, способу доставки чи графіка поставок не надається.

Раніше у Фінляндії змінили підхід до розкриття інформації про міжнародний експорт зброї. Тепер частина експортних ліцензій засекречується, найбільше засекреченої зброї постачається в Україну та Ізраїль. // Дзеркало тижня