Фінляндія та Швеція готові вступити до НАТО вже влітку, – The Times

Це рішення стало результататом війни Росії проти України.

Росія припустилась великої стратегічної помилки, і в результаті Фінляндія та Швеція готові вступити до НАТО вже влітку. Про це повідомляє The Times із посиланням на офіційних осіб США.

За їх інформацією, членство Швеції та Фінляндії в НАТО було темою зустрічей під час перемовин між міністрами закордонних справ країн альянсу минулого тижня, на яких були запрошені представники обох скандинавських країн.

Вашингтон робить ставку на те, що Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО цього літа. Це розширить альянс із 30 до 32 членів та змусить російські війська ще більше розтягнутись вздовж кордонів.

«Як це може бути чимось іншим, якщо не серйозною стратегічною помилкою Путіна?» – сказав один високопоставлений американський чиновник.

Очікується, що заявка Фінляндії буде подана у червні, а за нею піде Швеція.

Нагадаємо, НАТО розробляє плани, які дозволять відбити атаки Росії у разі агресії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. // LB.ua