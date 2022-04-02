Фотожурналіста Макса Левіна росіяни вбили двома пострілами зі стрілецької зброї — Офіс генпрокурора

За фактом убивства на Київщині фотожурналіста Максима Левіна порушили кримінальну справу. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За попередньою інформацією, беззбройного Левіна військовослужбовці збройних сил рф вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Справа розслідується за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у березні 2022 року зник зв’язок з Левіним, який висвітлював події, пов’язані з воєнною агресією російської федерації на території Київської області.

Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району.

Максим Левін – відомий український фотокореспондент та документальний фотограф і оператор. Співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB.ua

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