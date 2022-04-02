Фотожурналіста Макса Левіна росіяни вбили двома пострілами зі стрілецької зброї — Офіс генпрокурора

За попередньою інформацією, беззбройного Левіна військовослужбовці збройних сил рф вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Справа розслідується за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у березні 2022 року зник зв’язок з Левіним, який висвітлював події, пов’язані з воєнною агресією російської федерації на території Київської області.

Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району.

Максим Левін – відомий український фотокореспондент та документальний фотограф і оператор. Співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB.ua