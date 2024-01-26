Франція спростовує всі заяви щодо загибелі десятків нібито французьких найманців під час російського влучання по будівлі у Харкові

Як передає Укрінформ, про це йдеться в офіційній заяві Міністерства Збройних сил за підписом міністра Себастьєна Лекорню.

«Компетентні служби держави виявили і відстежують скоординований маневр Росії, в тому числі проросійських новинних мереж і державних ЗМІ, таких як Sputnik News, RT і “РИА Новости”, спрямований на ретрансляцію і посилення неправдивої інформації», – йдеться в заяві.

Зазначається, що після інформації про «загибель найманців», російський дезінформаційний маневр продовжився 22 січня поширенням списків нібито французьких громадян, загиблих під час атаки, в російських Telegram-каналах.

У заяві наголошується, що деякі з цих списків вже поширювалися у 2022 році, в перші тижні конфлікту. До дезінформаційної кампанії долучився також Sputnik International, який оголосив про «знищення франко-італійського зенітно-ракетного комплексу SAMP-T, поставленого в Україну».

У заяві підкреслюється, що з огляду на інтенсифікацію французької військової допомоги Україні, слід очікувати, що брудна кампанія триватиме, тому «Франція посилює зусилля з моніторингу цих маніпуляцій».

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ Франції раніше спростувало заяви Кремля про нібито французьких найманців в Україні.

У середу Міноборони РФ заявило, що 16 січня російські війська атакували будівлю у Харкові, де нібито були розміщені “іноземні бойовики”. За твердженням російського відомства, це були переважно “французькі найманці”.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 січня російські війська обстріляли Холодногірський район Харкова двома ракетами С-300, унаслідок чого пошкоджені 19 житлових будинків, 17 людей поранені. За словами начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова, постраждало п’ятнадцять жінок та двоє чоловіків. Більшість поранених – пацієнти медичного центру Ashera, який спеціалізується на гінекології та репродуктивній медицині.