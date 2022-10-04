Генасамблея ООН скликає термінове засідання на понеділок, щоб обговорити «анексію» територій України Росією
Генеральна Асамблея ООН скликала термінове засідання наступного понеділка, щоб обговорити оголошену Росією анексію чотирьох частково окупованих регіонів України, повідомив представник ООН агенству AFP.
На зустрічі 193 держави-члена ООН обговорять резолюцію про анексію, яка готується в даний час після того, як Росія минулого тижня наклала вето на засудження цього акту в Раді Безпеки, повідомили у вівторок дипломатичні джерела.
Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд представила на засіданні Ради Безпеки в п’ятницю резолюцію співавторами якої виступили США та Албанія, і закликала засудити “незаконні” референдуми, проведені в окупованих Росією частинах України та закликала всі держави не визнавати жодних змін у межах України.
У резолюції також міститься заклик до росії негайно вивести війська з України, поклавши край вторгненню, розпочатому 24 лютого.
Росія скористалася правом вето в Раді Безпеки ООН, щоб зірвати проект резолюції, який засуджує анексію української території.
Але навіть союзники Москви Китай та Індія утрималися і не голосували проти резолюції, яка засуджує останні дії Кремля в Україні.
Десять країн проголосували за резолюцію, а Китай, Габон, Індія та Бразилія утрималися. // УННTweet