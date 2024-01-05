Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 05.01.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 363070 (+790) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 6011 (+9) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11142 (+14) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 8604 (+30) од,
- РСЗВ / MLRS – 949 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 631 (+1) од,
- літаків / aircraft – 329 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6771 (+18),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1786 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11463 (+40) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1313 (+9)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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