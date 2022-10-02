Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 06.00 02.10.2022

Розпочалася двісті двадцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За минулу добу противник завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Крім того, для ударів по об’єктах інфраструктури ворог застосовує БпЛА іранського виробництва “Shahed-136”.

Минулої доби від ворожих ударів постраждало більш ніж 30 населених пунктів. Серед них – Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник продовжив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Середина Буда, Фотовиж та Будки Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище Харківської області;

на Краматорському напрямку – Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Роздолівка;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яковлівка, Юр’ївка та Новоселівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарське, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони двадцяти восьми населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.

Противник продовжує зазнавати втрат на українській землі в результаті ефективних дій Сил оборони. Підтверджено знищення складу боєприпасів після вогневого ураження 30 вересня в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області та поранення близько 50 осіб.

Тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної військово-політичним керівництвом російської федерації. З 30 вересня цього року військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у бойову готовність “повна”, проводяться заходи з розосередження підрозділів. Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення автономної республіки Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея.

Відзначено прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в місті Севастополь близько двох тисяч відмобілізованих осіб.

У місті Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб. Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта – у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З зазначеним особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки.

За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили 8 командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, в зону ураження потрапили 3 склади з боєприпасами та 2 зенітних ракетних комплекси С-300.

Віримо в ЗСУ! Разом переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine