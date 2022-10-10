Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 10.10.2022

Триває двісті двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Російська окупаційна армія, не маючи досягнень на полі бою, застосовує тактику терору проти цивільного населення України. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також житлових будинках.

Противник вчергове завдав ракетних та авіаційних ударів по багатолюдних мирних українських містах. Внаслідок масованого ракетного удару за поточну добу постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Вкотре загинули цивільні люди.

Протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Силами і засобами Повітряних Сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів. Загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі.

Водночас, ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, обстрілює позиції наших військ, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Режим самопроголошеного президента республіки білорусь і надалі підтримує збройну агресію росії, надає плацдарми для завдання ударів по території України та зброю. При цьому, формування наступального угруповання не відзначено, загрози наступу з території республіки білорусь станом на 10 жовтня немає.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода, Вірнопілля та Миропілля;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна та Стельмахівка;

на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема в районі населеного пункту Білогорівка;

на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Майорськ, Курдюмівка та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вогневого ураження зазнали райони Первомайського, Вугледара, Невельського та Мар’їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Дорожнянка, Темирівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку ворог посилив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. За поточну добу здійснив понад 93 артилерійських обстріли, що майже втричі більше ніж за минулу добу. Окрім позицій наших військ, вогневого впливу зазнали і населені пункти. Найбільш постраждали Нікополь, Вищетарасівка та Новокиївка.

Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, станом на 9 жовтня, батальйонна тактична група противника від 150 мотострілецької дивізії, що діяла на Херсонському напрямку та складалась переважно з відмобілізованих військовослужбовців, уже втратила понад 520 осіб загиблими.

Для забезпечення потреб лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів, що активно використовуються загарбниками як шпиталі, додатково прибувають групи медпрацівників. У дитячій лікарні одного з населених пунктів Луганщини, російські окупанти, поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Серед них і колишні в’язні, представники приватної військової кампанії “вагнер”. Непоодинокі випадки, коли дітей не доліковують та виписують, щоб звільнити ліжкомісця.

В той же час, противник продовжує прикриватись населенням тимчасово окупованих територій, як живим щитом. Так, в окремих навчальних закладах Ясинуватського району Донецької області, одночасно з навчальним процесом, продовжується розміщення військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Поряд із відбиттям повітряного нападу противника, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і один зенітний ракетний комплекс С-300 ворога.

Віримо у Збройні Сили! Нас не залякати! Вистоїмо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine