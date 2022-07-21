Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 21.07.2022

Триває сто сорок восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. Протягом липня поточного року, на території республіки білорусь, триває кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В зазначених заходах активну участь беруть військові комісаріати збройних сил республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог продовжує обстріли позицій наших військ у Сумській області та ведення повітряної розвідки БпЛА.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки. Здійснив артилерійські обстріли в районах Харкова, Питомника, Руської Лозової, Рубіжного, Черкаських Тишків, Прудянки, Чугуєва, Удів, Коробочкиного, Залимана та Малинівки.

Штурмовими діями безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник. Також ворог провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Комишуваха, Норцівка, Вірнопілля. Провів повітряну розвідку неподалік Дмитрівки та Вірнопілля.

На Краматорському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянки та Спірного. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Сіверська, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня діяв біля Роздолівки та Григорівки.

Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вершина, Білогорівка, Костянтинівка та Берестове. Артилерійські обстріли фіксувалися неподалік Берестового, Веселого, Виїмки, Вершини, Новолуганського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Роздолівки та Курдюмівки.

Недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ ворог завдав авіаударів біля Красногорівки, Кам’янки, Солодкого та Новоандріївки. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ, Новоселівка Друга, Вугледар, Гуляйпільське, Новопіль, Білогір’я. Для корегування вогню артилерії задіяв безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня поблизу Щербаків, Малої Токмачки та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Ольгине, Потьомкине, Князівка, Широке, Тернівка, Луч, Котляреве, Первомайське, Нова Зоря, Добре та Біла Криниця. Окупанти безуспішно намагалися провести контратаку в напрямку Сухий Ставок – Андріївка.

В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет.

У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. Це свідчить про повну безправність цього контингенту та, нібито, має зупинити дезертирство. Також це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил російської федерації.

Українські воїни тримають оборону та продовжують методично завдавати втрат російським окупантам.

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Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine