Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 23.09.2022

Триває двісті дванадцята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Ворог не припиняє завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях, тероризуючи мирне населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України.

За поточну добу противник завдав 1 ракетний та 2 авіаційних удари, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожих ударів постраждало понад 10 населених пунктів, зокрема, Печеніги, Яцківка, Ярова, Мар’їнка, Красногорівка, Білогорівка, Миролюбівка, Миколаїв, Сухий Ставок та Новогригорівка.

Ворог застосував ударний БпЛА по обʼєкту інфраструктури міста Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Грем’яч і Хотіївка Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Студенок, Шалигине, Андріївка, Хотінь, Миропільське і Їздецьке Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Глибоке, Вовчанськ, Бударки, Дворічна, Куп’янськ та Кам’янка;

на Краматорському напрямку – Богородичне, Пришиб, Маяки, Щурове, Райгородок, Старий Караван, Діброва, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка та Зайцеве;

на Авдіївському напрямку – Нью-Йорк, Кам’янка, Юр’ївка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка;

на Запорізькому напрямку – Новомиколаївка, Зелене Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Золота Нива, Вугледар, Нескучне, Павлівка, Гуляйпільське, Малі Щербаки та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них Нікополь, Миролюбівка, Українка, Широке, Добра Надія, Тернові Поди, Лимани, Степова Долина та Мирне.

На тимчасово захопленій та окупованій території України окупаційна влада розпочала проведення так званих “референдумів”. Працівники так званих “виборчих комісій” проводять активну агітацію для залучення максимальної кількості місцевих жителів до фейкового голосування.

Мешканцям більшості населених пунктів на тимчасово захоплених територіях обмежили виїзд, з метою їх участі у так званих “референдумах” та подальшої підготовки чоловіків призовного віку до примусової мобілізації у окупаційні війська.

У зв’язку з примусовою мобілізацією працівників Алчевського металургійного комбінату у Луганській області, випуск продукції на підприємстві повністю зупинено.

Підтверджено ураження об’єктів противника за попередні дні. А саме: складу боєприпасів в районі населеного пункту Борозенське Херсонської області та трьох районів зосередження особового складу противника в Запорізькій та Херсонській областях. Втрати російських окупантів складають до 110 осіб загиблими та понад 120 осіб пораненими.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне.

За поточну добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 4 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили вертоліт окупантів.

Ракетні війська і артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об’єктах противника, втрати живої сили та техніки загарбників уточнюються.

Підтримуємо Збройні Сили! Разом до перемоги! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine