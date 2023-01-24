Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 24.01.2023

Триває триста тридцять п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні.

Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті.

На Куп’янському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти ведуть оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Гута-Студенецька, Бучки та Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфине, Юнаківка Сумської області, а також Басове, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від танків та всього спектру артилерій, зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове,

Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, а саме: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новоданилівка та Веселе Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе, Бургунка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

На тимчасово окупованих територіях українського Криму російська федерація продовжує заходи прихованої мобілізації за рахунок місцевих мешканців – громадян України. Зокрема, у місті Севастополь з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати росії у так званій “спеціальній військовій операції” за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів чорноморського флоту. Всім цивільним працівникам визначено заповнити форми де вказати відомості про військового звання в запасі та наявність водійського посвідчення.

російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в боях Силами оборони України. Понад 450 поранених окупантів лікують в міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Також переповнена пораненими російськими окупантами Василівська районна лікарня Запорізької області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Протягом поточної доби підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України за 30 хвилин було знищено 3 російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також, у районі Бахмута, українські захисники збили російський Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 8 районів зосередження окупантів.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine