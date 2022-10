Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на ранок 21.10.2022

Розпочалася двісті сорокова доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Опитне, Бахмут, Побєда та Мар’їнка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ.

Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Миколаїв; Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха Херсонської області та Гатище на Харківщині.

Для своїх злочинів загарбники використали крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed-136”.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Первомайське та Семенівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли у районах Времівки, Вугледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданилівки та Степової.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони до 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки окупанти здійснили більш як 20 вильотів БпЛА різних типів.

За наявною інформацією, на тимчасово захоплену територію Херсонської області, для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих “банківських установ”, підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу.

За уточненою інформацією, до лікарні населеного пункту Мелітополь Запорізької області, прибуло одночасно понад 30 поранених після вогневого ураження, завданого Силами оборони України.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки і 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

Відео

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine