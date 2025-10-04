Генеральний штаб ЗСУ: Уражено низку важливих об’єктів та цілей російського агресора

У ніч на 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству «Кіришінефтеоргсинтез» (м. Кіриші, Ленінградська область, рф). На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність — 18,4 млн тонн переробки нафти в рік.

Також в районі Онезького озера (Республіка Карелія рф) пошкоджено малий ракетний корабель «Буян-М». Ступінь збитків з’ясовується.

Окрім того, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс «Гармонь» та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК «Іскандер».

Разом з тим, завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються.

Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об’єктів рф та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням.

Далі буде…

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ