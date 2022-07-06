Генштаб скасовує порядок видачі дозволів на виїзд військовозобов’язаним

Раніше Зеленський доручив скасувати ухвалений Генштабом ЗСУ порядок з метою його доопрацювання.

Наказ про заборону військовозобов’язаним залишати місце проживання без дозволу військкомату скасовано та відправлено на доопрацювання.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. На ньому, серед іншого, розглядалося питання, яке набуло широкого суспільного резонансу, — про Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

«Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави», — зазначив Залужний.

Тому начальником Генштабу ЗСУ «з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання ухвалено рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання. Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів. Як Головнокомандувач Збройних Сил і громадянин України закликаю українців до виконання свого конституційного обовʼязку із захисту держави», — додав Залужний. // УНІАН