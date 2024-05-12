Генштаб ЗСУ: На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється

Сили оборони продовжують відсіч збройної агресії російської федерації.

Ведуться бойові дії на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка.

Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Оліникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 – ще тривають.

Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.

На даний час ворог має тактичний успіх.

Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону.

Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів.

Продовжуємо нищити ворога.

Разом до Перемоги!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ