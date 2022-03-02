Генштаб ЗСУ опублікував відео на якому показано «суперсучасне» оснащення російського офіцера (відео)

Генштаб ЗСУ опублікував відео на якому показано суперсучасне оснащення російського офіцера. Ці речі були отримані після розгрому одної з колон путінських вояків.

«Подивіться, як оснащені «воїни» РФ, які називають себе «однією з найсильніших армій світу»… А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути. До вашої уваги військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ. Радимо дивитися зі звуком!

Слава українським героям, які розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ.

Ми переможемо!

Слава Україні!»