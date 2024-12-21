Генштаб ЗСУ: твердження про «переведення ППО в піхоту» є недостовірним та некоректним

У британському виданні “Гардіан” вийшла публікація із твердженням, нібито Генеральний штаб Збройних Сил України наказав Командуванню Повітряних Сил ЗСУ відправляти на фронт у якості стрільців непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони.

З цього приводу потрібно зазначити наступне.

Твердження про “переведення ППО в піхоту” є недостовірним та некоректним.

З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба.

У Повітряних силах є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей.

Ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки.

Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне – втримати фронт.

На виконання цієї першочергової задачі і спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів.

При цьому кількість збитих російських “шахедів” аж ніяк не зменшилася. Протиповітряна оборона ПС ЗСУ якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БпЛА невстановленого типу – переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як “локаційно втрачені”.

Дотримуйтеся інформаційної гігієни, довіряйте офіційним джерелам, підтримуйте Збройні Сили та ставайте до лав Сил оборони України!

Генеральний штаб ЗСУ