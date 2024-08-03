Генштаб ЗСУ заявив про знищення російької субмарини “Ростов-на-Дону” та ЗРК С-400 в Криму

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генерального штабу ЗСУ.

Так, за підтвердженою інформацією вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК “Тріумф”.

Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф “Ростов-на-Дону”.

В результаті влучання човен затонув на місці.

Підводний човен Б-237 “Ростов-на-Дону” (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу “Kilo”, здатних застосовувати ракети “Калібр”. «Ростов-на-Дону” був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.

В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.