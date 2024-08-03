Генштаб ЗСУ заявив про знищення російької субмарини “Ростов-на-Дону” та ЗРК С-400 в Криму
Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генерального штабу ЗСУ.
Так, за підтвердженою інформацією вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК “Тріумф”.
Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф “Ростов-на-Дону”.
В результаті влучання човен затонув на місці.
Підводний човен Б-237 “Ростов-на-Дону” (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу “Kilo”, здатних застосовувати ракети “Калібр”. «Ростов-на-Дону” був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.
В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.
Знищення “Ростов-на-Дону” черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря, заявили військові.