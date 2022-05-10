Глава МВС Денис Монастирський заявив, що зарано говорити про скасування комендантської години

Крім всього іншого, вона створює правоохоронцям умови для успішного запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Навіть якщо на території певних областей немає активних бойових дій, говорити про цілковите скасування комендантської години наразі зарано. Таку заяву зробив глава МВС Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону.

«Нам ще прийдеться деякий час жити з комендантським часом по всій країні. Це та можливість, яка створює правоохоронцям умови для успішного відпрацьовування сигналів небезпеки, зокрема, для запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп… Зарано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, навіть, якщо там не ведуться бойові дії. Небезпека зберігається по всій Україні «, — підкреслив він.