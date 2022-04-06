Глава Ради ЄС пропонує надати притулок російським дезертирам, які не хочуть воювати з Україною

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Країни-члени Європейського Союзу повинні подумати про те, як надати притулок російським солдатам, які не хочуть брати участь у війні проти України.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, пише УНН, посилаючись на Associated Press.

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Під час своєї промови Мішель згадав про Бучу, де російські військові вбивали та страчували мирне населення під час окупації і назвав це “злочинами проти людства”. Він звернувся до російських солдатів і закликав їх не підкорятися наказам, “кинути зброю і припинити воювати”.

Мішель підтримав ідею, яку раніше оголосили деякі законодавці ЄС, про надання притулку російським дезертирам. Президент Європейської Ради назвав це “цінною ідеєю, яку слід продовжувати”.

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