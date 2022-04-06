Глава Ради ЄС пропонує надати притулок російським дезертирам, які не хочуть воювати з Україною

Країни-члени Європейського Союзу повинні подумати про те, як надати притулок російським солдатам, які не хочуть брати участь у війні проти України.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, пише УНН, посилаючись на Associated Press.

Під час своєї промови Мішель згадав про Бучу, де російські військові вбивали та страчували мирне населення під час окупації і назвав це “злочинами проти людства”. Він звернувся до російських солдатів і закликав їх не підкорятися наказам, “кинути зброю і припинити воювати”.

Мішель підтримав ідею, яку раніше оголосили деякі законодавці ЄС, про надання притулку російським дезертирам. Президент Європейської Ради назвав це “цінною ідеєю, яку слід продовжувати”.