Голова фракции «Слуга народа» Арахамия заявил что надо экономить на армии — много «проедает»

Голова фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что есть возможность сокращения численности украинской армии из-за нехватки средств на ее финансирование. Об этом он сказал во время эфира на телеканале «Украина 24».

По его словам, те средства, которые армия тратит на «проедание», стоит направить на «развитие и инновации», отмечает ZN.ua.

«Нам действительно нужно, в частности, хотя бы вести разговоры и расчеты по поводу возможного сокращения численности. Мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны — защищенная, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением», — сказал Арахамия.

Напомним, 12 августа, Владимир Зеленский подписал закон «О оборонных закупках», который парламент принял в июле текущего года.

Документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны, говорится в сообщении.