Голова громади на Сумщині планував «здати» місто та допомагав агресору в здійсненні підривної діяльності

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури голову Середино-Будської територіальної громади затримано за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, голова територіальної громади надавав державі-агресору допомогу в здійсненні підривної діяльності. Він передавав представникам ФСБ інформацію про переміщення Збройних Сил України та види їхнього озброєння. П

ід час окупації посадовець планував «здати» місто ворогу та наказав прибрати блокпост на в’їзді у населений пункт.

Правоохоронці затримали голову громади в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Злочинну діяльність викрито співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області спільно з прокуратурою.

Офіс Генпрокурора