Голова Луганської ОДА виявив бажання торгувати з терористами, каже що це вигодно

Україні слід відновити економічні зв’язки з окупованої частиною Луганської області, вважає голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Про це він заявив журналістам у Сєвєродонецьку в неділю, 6 вересня, передають “Новости Донбасса“.

“Я за те, щоб відновити економічні зв’язки. Ми від цього отримаємо суцільну вигоду”, – вважає голова ОДА.

Гайдай переконаний, що розрив економічних зв’язків з окупованою територією – це “політичні спекуляції”, зазначає “Новинарня“.

“Ми щорічно втрачали близько 2 мільярдів гривень. Скільки ми за ці роки втратили? Припустимо, 8 мільярдів гривень. Скільки б доріг ми могли зробити?.. Наприклад, 5 мільярдів гривень коштує будівництво обласної лікарні” – заявив він.

На думку Гайдая, економічна блокада спровокувала “вимивання” гривні з території ОРЛО.

“Гривні більше немає в побуті там, залишилися долари і рублі. Гривня – це теж певна прив’язка до України”, – переконаний голова Луганської ОДА.