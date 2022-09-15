Голова райради на Херсонщині розповів, як російські окупанти знущаються над українцями

В окупованих районах росіяни грабують магазини і будинки українців і виганяють людей з осель.

Голова Бериславської районної ради Херсонської області Дмитро Сивченко розповів про безчинства російських окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час онлайн-брифінгу він заявив, що більша частина району перебуває під російською окупацією.

“Є у нас прогрес – ЗСУ звільнили частину громади. Це Нововоронцовщина, Кочубеївська ОТГ, Високопільська громада і частина Великоолександрівської громади (район селища Давидів Брід – УНІАН). На даний час у ці села вже повертаються люди. Вони вже починають ремонтувати свої пошкоджені будинки, незважаючи на те, що ще є періодичні обстріли зі сторони окупантів. Але наші люди незламні. Вони вже будують і готуються до зими”, – сказав Сивченко.

За його оцінкою, наразі деокуповано близько 15% району.

Він зазначив, що в окупованих селах і місті Берислав – складна гуманітарна ситуація. Зокрема, відсутні хліб, газо- та електропостачання. За інформацією Сивченка, світло періодично з’являється, але на більшій частині окупованої території воно відсутнє. Газ вже відсутній три місяці. Ще з початку війни відсутній зв’язок.

“Гривня ще переважає, там можна купити товари, які завозяться, а завозяться тільки з Херсона”, – сказав Сивченко.

Він додав, що люди з сіл, які розташовані поблизу Берислава, їздять і закуповують продукти саме у Бериславі.

“Частина лікарів ще залишилась, хоча частина вже виїхала. Інше нічого, на жаль, не працює”, – розповів він.

Разом з тим Сивченко переповів про свою розмову з директором лікарні з Великоолександрівки.

“Він мені розповів, що окупанти на днях прийшли в лікарню. Зламали усі двері. Зламали сейфи, де мали зберігатися наркотичні засоби, але їх там не було… (Окупанти) грабують магазини, грабують будинки. Виганяють людей з дому. Такі безчинства відбуваються по всій громаді, по усьому нашому району”, – наголосив Сивченко.

Він додав, що у селах усі магазини потрощені. Також російські загарбники відбирають у людей машини.

Як повідомляв УНІАН, після звільнення Балаклії на Харківщині стало відомо про чергові звірства росіян. 40 жителів окупанти протримали в полоні цілих півроку. Ще сотні людей піддавали тортурам із застосуванням електроструму.