Голова СБУ: Атаки на кораблі РФ повністю законні, в окупантів є лише один варіант

Василь Малюк закликає Росію покинути територіальні води України та українську землю.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк наголошує, що атаки надводними дронами на російські кораблі є законними, бо здійснюються в територіальних водах України, які тимчасово окуповані Росією.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook.

“Будь-яка “бавовна”, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними”, – наголосив Малюк.

“Тож, якщо росіяни хочуть, аби “бавовна” припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них”, – підкреслив голова СБУ.

Також він висловив упевненість, що Україна стовідсотково переможе Росію як ворога у цій війні.

Атаки на кораблі РФ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 серпня на військові кораблі Росії в Новоросійську була здійснена атака. За інформацією джерел УНІАН, спецоперацію проводили Служба безпеки України спільно з Військово-Морськими силами.

В результаті атаки російський десантний корабель “Оленегорський горняк” отримав серйозну пробоїну і поки не може виконувати свої бойові завдання, стверджувало джерело.

У ВМС України підтверджували пошкодження російського корабля “Оленегорський горняк” у Чорному морі, відзначаючи, що вони суттєві.

Водночас, у ніч на 5 серпня з’явилася інформація, що біля Керченського мосту було кілька вибухів. Посіпаки влади РФ стверджували, що в Керченській протоці були нібито ліквідовані три надводних безпілотники. В атаці супротивники звинуватили українську сторону.

Пізніше з’явилася інформація, що пошкоджено танкер-хімовоз Sig. // УНІАН