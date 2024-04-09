Голова СБУ відправив на фронт генерала Вітюка який переслідував за допомогою ТЦК журналіста. Куди те куди відправили сбушника «Льошу СБ» не повідомили

Голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов’язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами “Слідство-інфо”.

“На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами “Слідство-інфо”, голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов’язків”, – повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в пресслужбі СБУ у вівторок.

У пресслужбі уточнили, що за рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО “А”.

“Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань”, – повідомили у пресслужбі.

“Служба безпеки висловлює повагу ЗМІ та журналістам за ефективну спільну роботу на інформаційному фронті проти російської агресії”, – додали в українській спецслужбі.

Раніше журналісти “Слідство.інфо” оприлюднили матеріал про майно сім’ї голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Іллі Вітюка. Через два дні після публікації “Слідство.інфо” зробили ще одну публікацію, в якій повідомили, що, на їхню думку, співробітники ТЦК намагалися вручити повістку автору цього матеріалу.

У пресслужбі СБУ раніше заявляли, що перевіряють інформацію від “Слідство.інфо” про інцидент спільно з Міноборони та Генштабом ЗСУ.

Офіс генерального прокурора повідомив про початок кримінального провадження за фактом інциденту з журналістом видання “Слідство.інфо” з врученням йому повістки.

У командуванні Сухопутних військ заявили, що за цим фактом проводять службову перевірку для встановлення всіх обставин події. Службову перевірку доручив провести і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, що деякі високопосадовці СБУ вирішили перетворити мобілізацію на каральний інструмент проти журналістів, які розслідують корупцію у відомстві й задіяли для цього співробітників Солом’янського ТЦК.

Про те куди відправили сбушника «Льошу СБ», який супроводжував співробітників ТЦК, не повідомляється.