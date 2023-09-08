Головне управління розвідки визначило список стратегічних об’єктів РФ, які підлягають знищенню

Головне управління розвідки Міністерства оборони України визначило список стратегічних об’єктів РФ, які підлягають знищенню, і методично працює над цим завданням.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький, передає Укрінформ.

“Ми працюємо методично, визначаємо найбільш критичні цілі і найбільш критичні об’єкти для самої Росії. Це об’єкти військові, об’єкти оборонно-військового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет, безпілотників. Тому цілей у нас багато. Вони усі пронумеровані, визначені по ієрархії, визначене їхнє значення, і ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб знизити потенціал РФ і досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав’язані на його продукції, перестануть виготовляти військову продукцію”, – сказав Скібіцький.

За його словами, навіть самі росіяни визнають, що українська розвідка працює дуже точно і точково по об’єктах, які забезпечують можливість Росії вести війну.

Скібіцький розповів, що ГУР використовує зараз для цих цілей усі засоби, які у нас є. Це і безпілотники, і ракетні системи, і агентурні одиниці, які діють в тому числі на території РФ, а також послуговується методиками НАТО.

При цьому він зауважив, що партнери України мають деякі застереження до роботи української розвідки на території РФ, однак загалом є повне розуміння ситуації і дій української сторони.

“Наші партнери розуміють, що ми працюємо в цьому напрямку не для того, аби просто запустити ракету чи безпілотник на територію РФ. Є у партнерів деякі застереження стосовно нашої роботи, але з військової точки зору у них є повне розуміння цієї ситуації і тих дій, які ми робимо”, – зазначив Скібіцький.

Як повідомлялося, протягом літа-2023 уже відбулися десятки атак дронів по території Росії. Наприклад, тільки у небі над Москвою та областю у період з 21 червня по 23 серпня літаючі об’єкти були зафіксовані аж 14 разів (фактично раз у 4,5 дні). І це без урахування “прильотів” по військових та стратегічних об’єктах ворога в інших російських регіонах – Калузькій, Новгородській, Ростовській областях тощо.

У ГУР запевняють, що “бавовна” у РФ та на території самої Москви продовжується і набирає інтенсивності, і надалі ситуація для РФ буде тільки погіршуватись, поки не закінчиться війна.