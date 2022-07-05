Головнокомандувач ЗСУ прокоментував заборону щодо переміщення військовозобов’язаних

Призовники та військовозобов’язані потрібні своїй державі, зазначив головнокомандувач української армії.

оловнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляє, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб не було, але військовозобов’язані повинні стати чи поновитися на військовому обліку.

Про це Залужний повідомив у соціальній мережі Facebook.

«Шановні громадяни — призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК», — наголосив Залужний.

«Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося», — додав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що норма закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», який діє з 1992 року, передбачає, що «у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки».

«З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року, залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю», — йшлося у повідомленні. // УНІАН