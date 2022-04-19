Горенка: як зараз виглядає село на Київщині, зруйноване окупантами майже на 80% (фото)

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Село Горенка в Бучанському районі Київської області визнали найбільш зруйнованим внаслідок російської військової агресії в регіоні.

 

За даними ООН, там пошкодження спостерігаються майже на 80% території населеного пункту.

Горенка через два тижні після звільнення / фото УНІАН (Олександр Синиця)

© фото УНІАН (Олександр Синиця)

Фотокореспондент УНІАН побував у Горенці через два тижні після звільнення Київщини від рашистів.

Зазначимо, росіяни знищували Горенку цілеспрямовано, в тому числі з «Градів». Люди, які не встигли вчасно виїхати, провели ці страшні дні в підвалах. У них не було ні електрики, ні газу, ні централізованого постачання.

Фото Село Горенка зазнало найбільших руйнувань від рук окупантів на Київщині 18 квітня 2022

© фото УНІАН (Олександр Синиця)

Фото Село Горенка зазнало найбільших руйнувань від рук окупантів на Київщині 18 квітня 2022

© фото УНІАН (Олександр Синиця)

Фото Село Горенка зазнало найбільших руйнувань від рук окупантів на Київщині 18 квітня 2022

© фото УНІАН (Олександр Синиця)

Фото Село Горенка зазнало найбільших руйнувань від рук окупантів на Київщині 18 квітня 2022

© фото УНІАН (Олександр Синиця)

Фото Село Горенка зазнало найбільших руйнувань від рук окупантів на Київщині 18 квітня 2022

© фото УНІАН (Олександр Синиця)

Фото Село Горенка зазнало найбільших руйнувань від рук окупантів на Київщині 18 квітня 2022

© фото УНІАН (Олександр Синиця)

 

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