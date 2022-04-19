Горенка: як зараз виглядає село на Київщині, зруйноване окупантами майже на 80% (фото)

Село Горенка в Бучанському районі Київської області визнали найбільш зруйнованим внаслідок російської військової агресії в регіоні.

За даними ООН, там пошкодження спостерігаються майже на 80% території населеного пункту.

Фотокореспондент УНІАН побував у Горенці через два тижні після звільнення Київщини від рашистів.

Зазначимо, росіяни знищували Горенку цілеспрямовано, в тому числі з «Градів». Люди, які не встигли вчасно виїхати, провели ці страшні дні в підвалах. У них не було ні електрики, ні газу, ні централізованого постачання.