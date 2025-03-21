Горіли ТЦ, павільйони, пошкоджено пожежну частину. Фото наслідків російської атаки на Одесу
Росіяни масовано атакували Одесу та район дронами в ніч на 21 березня. Наразі фіксуються масштабні пошкодження, три людини постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання “Думська”, ДСНС в Одеській області.
Наслідки атаки дронів на Одесу
В Одесі через дроновий обстріл пошкоджено цивільна інфраструктура, зокрема житлова багатоповерхівка, торгівельний центр, магазини та автівки.
“Спалахнули масштабні пожежі. Горів торговий центр, магазини, торгові павільйони. Постраждала багатоповерхівка. Також постраждала одна з пожежних частин міста”, – розповіла прес-секретар ДСНС Марина Аверіна.
Наразі комунальники ліквідують наслідки атаки, а вулиці Одеси і досі покриті піною після гасіння масштабних пожеж.
Крім того, пошкоджено Новогородське (Таїровське) кладовище. На цвинтарі зруйновані 50 могил, 30 з яких зруйновані повністю.
Фото наслідків атаки БПЛА на кладовище в Одесі (dumskaya.net)
Наслідки атаки безпілотників на Одеський район
Також росіяни атакували дронами рекреаційну зону в одному з курортних районів.
“Сталося руйнування та загоряння будівель на території дитячого табору, який не працює з початку повномасштабного вторгнення”, – зазначили у ДСНС області.
Внаслідок атаки сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.
Фото наслідків атаки БПЛА на Одеський район (facebook.com/DSNS.GOV.UA)Tweet