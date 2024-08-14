Госпітальєрка Олександра «Майк» Мулькевич загинула на Харківщині внаслідок удару російського дрона

«Екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати сьогодні крайній день своєї ротації і завтра вже бути вдома зі своїми сім’ями. Я висловлюю глибокі співчуття родині полеглої Героїні – чоловікові та матері, її друзям, побратимам, посестрам, екіпажу. Це дуже важка втрата для нашого батальйону і для усієї держави», – повідомила командирка добровольчого батальйону “Госпітальєри”, народна депутатка Яна Зінкевич.

Раніше було відомо, що росіяни атакували FPV-дроном автомобіль медичного батальйону “Госпітальєри” на Харківщині, в селищі Білий Колодязь.

Загинули двоє медиків-волонтерів, чоловік і жінка, які були в машині. Також вибух дрона поранив трьох осіб, які їхали в сусідньому автомобілі. // Букви