Громадяни, евакуйовані з Київщини, можуть допомогти у фіксуванні злочинів російських окупантів

Від початку війни в Україні прокурори активно збирають докази воєнних злочинів представниками країни-агресора. Прокурори роблять все, аби встановити обставини кожного злочину та притягнути винних до відповідальності.

Всі громадяни, евакуйовані з території Київської області через військову агресію РФ, можуть допомогти у фіксуванні цих злочинів.

Особи, які внаслідок військової агресії отримали тілесні ушкодження, чиї близькі родичі або члени сім’ї загинули, у кого пошкоджено або зруйновано майно, можуть звернутися до уповноважених прокурорів з метою надання їм інформації, у тому числі фото/відео матеріалів про злочини військових РФ за телефонами: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Звертатися також мають змогу громадяни, які наразі перебувають у закладах охорони здоров’я, куди доставлені для лікування через дії окупантів.

Службові та посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, представники установ і організацій, які володіють відповідною інформацією можуть звернуться за вказаними телефонами.

Також можна надавати іншу інформацію та документи, які фіксують факти воєнних злочинів.

Потерпілі, які надають свідчення, матимуть можливість на правосуддя та компенсацію втрат за рахунок воєнних злочинців.

Київська обласна прокуратура