Грошове забезпечення загиблого військового: хто може отримати виплати

Роз’яснення дали у Міноборони.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Багато сміливих чоловіків та жінок добровільно стали на захист нашої країни. Держава надає військовим певні пільги та виплати. У Міністерстві оборони розповіли, хто може одержати грошове забезпечення військовослужбовця, яке не було ним отримане до моменту загибелі або зникнення безвісти.

Хто з членів сім’ї може отримати виплати загиблого військового

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник пояснив, що держава гарантує передачу родичам коштів, які належали військовому на момент його смерті, а також тих виплат, які він міг отримати. Так, виплата здійснюється військовою частиною, в якій проходив службу загиблий військовослужбовець.

У відомстві додали, що виплати можуть отримати родичі у чітко визначеній черговості:

дружина або чоловік загиблого;

повнолітні діти, які проживали разом із військовим, або законні представники неповнолітніх дітей чи осіб з інвалідністю – незалежно від віку;

батьки загиблого.

«У разі відсутності осіб з попередньої черги, право переходить до наступної. Якщо в одній черзі кілька осіб – кошти розподіляються рівними частинами. За відсутності зазначених категорій виплата здійснюється спадкоємцям за законом», – йдеться у повідомленні.

Які виплати може отримати сім’я загиблого військового

У Міноборони зазначили, що у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, його родина може отримати:

щомісячне грошове забезпечення (до дня смерті або визнання безвісти зниклим);

додаткову винагороду згідно з постановою КМУ №168;

допомогу на оздоровлення, якщо вона не була використана;

матеріальну допомогу для розв’язання соціально-побутових питань;

грошову компенсацію за невикористані дні відпустки;

відшкодування витрат на поховання, ритуальні послуги та встановлення надгробків.

У відомстві підкреслили, що виплати здійснюються на підставі наказу командира військової частини – після звернення членів сім’ї або спадкоємців. Гроші надходять на персональні рахунки, вказані у заяві.

«Звернення має бути подано не пізніше трьох років з дня смерті або з дня набрання чинності рішенням суду», – резюмували у Міноборони.