Грошове забезпечення загиблого військового: хто може отримати виплати
Роз’яснення дали у Міноборони.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Багато сміливих чоловіків та жінок добровільно стали на захист нашої країни. Держава надає військовим певні пільги та виплати. У Міністерстві оборони розповіли, хто може одержати грошове забезпечення військовослужбовця, яке не було ним отримане до моменту загибелі або зникнення безвісти.
Хто з членів сім’ї може отримати виплати загиблого військового
Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник пояснив, що держава гарантує передачу родичам коштів, які належали військовому на момент його смерті, а також тих виплат, які він міг отримати. Так, виплата здійснюється військовою частиною, в якій проходив службу загиблий військовослужбовець.
У відомстві додали, що виплати можуть отримати родичі у чітко визначеній черговості:
- дружина або чоловік загиблого;
- повнолітні діти, які проживали разом із військовим, або законні представники неповнолітніх дітей чи осіб з інвалідністю – незалежно від віку;
- батьки загиблого.
«У разі відсутності осіб з попередньої черги, право переходить до наступної. Якщо в одній черзі кілька осіб – кошти розподіляються рівними частинами. За відсутності зазначених категорій виплата здійснюється спадкоємцям за законом», – йдеться у повідомленні.
Які виплати може отримати сім’я загиблого військового
У Міноборони зазначили, що у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, його родина може отримати:
- щомісячне грошове забезпечення (до дня смерті або визнання безвісти зниклим);
- додаткову винагороду згідно з постановою КМУ №168;
- допомогу на оздоровлення, якщо вона не була використана;
- матеріальну допомогу для розв’язання соціально-побутових питань;
- грошову компенсацію за невикористані дні відпустки;
- відшкодування витрат на поховання, ритуальні послуги та встановлення надгробків.
У відомстві підкреслили, що виплати здійснюються на підставі наказу командира військової частини – після звернення членів сім’ї або спадкоємців. Гроші надходять на персональні рахунки, вказані у заяві.
«Звернення має бути подано не пізніше трьох років з дня смерті або з дня набрання чинності рішенням суду», – резюмували у Міноборони.