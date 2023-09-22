Губарев после ссоры с Гиркиным выкладывает на него компромат и пишет о том, что происходило в Донецке в 2014 году после прихода банды Гиркина

Об этом сообщает в Telegram журналист Денис Казанский.

Губарев признал, что люди Гиркина занимались рэкетом, рейдерством и мародерством. Пытали и грабили местных предпринимателей. А также все время ссорились и конфликтовали между собой.

Кроме того, Губарев также в очередной раз подтвердил, что главную роль в захвате Донбасса в 2014 году сыграли вовсе не «ополченцы», а батальонно-тактические группы российской армии, которые в августе вторглись в Украину в районе Иловайска.

Все, о чем я писал с 2014 года, теперь подтверждают участники тех событий. Мы в Украине с самого начала говорили, что «ДНР», это не «народ Донбасса», а отребье и бандиты. И Губарев это подтверждает. Мы в Украине с самого начала говорили, что нет никакого «восставшего Донбасса» и «внутреннего конфликта», а есть война с российскими наемниками и российской армией. И Губарев это подтверждает.

В 2014 году россияне создавали легенды о «героях Новороссии». Теперь эти «герои» сами втаптывают друг друга в грязь.