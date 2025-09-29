ГУР МО України публікує імена російських воєнних злочинців, причетних до ракетного терору проти України

Головне управління розвідки публікує оновлені дані про тринадцять осіб з-поміж командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил зс рф, причетних до планування та організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Серед них:

• генерал-лейтенант кобилаш сєргєй івановіч – командувач військово-повітряних сил – заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил зс рф; • генерал-майор кувалдін сергєй гєннадієвіч – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф; • полковник шевєль сєргєй вікторовіч – начальник штабу – перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф; • генерал-майор пчєла олєг владіміровіч – заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф.

Воєнна розвідка публікує інформацію про місця проживання та реєстрації вказаних осіб, їхні номери телефонів, дані електронної пошти, індивідуальні податкові номери та номери полісів держстрахування.

Ідентифікація осіб з-поміж командного складу повітряно-космічних сил зс рф, які відповідали за планування та організацію пусків крилатих і аеробалістичних ракет проти українських міст, – один із пріоритетних напрямів роботи ГУР.

Здобуті матеріали спрямовуються до національних та міжнародних механізмів правосуддя для притягнення винних до відповідальності.

Загалом за період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано: • 2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160; • 321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3; • 171 запуск аеробалістичних ракет «кінджал» з літаків МіГ-31К/І.

Ці удари спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях та пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору загинули та отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів.

ГУР МО України нагадує: за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Слава Україні!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України