ГУР перехопило наказ російського командира застосувати хімзброю проти ЗСУ

Телефонну розмову оприлюднила пресслужба ГУР Міноборони.

Українські розвідники перехопили розмову, у якій командир російської армії наказує застосувати заборонену хімічну зброю для удару по позиціях Сил оборони України.

Відповідне перехоплення оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони. У ньому командир окупаційної армії наказує атакувати позиції українських військ забороненою гуманітарним правом хімічною зброєю.

“Зажигалку бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать”, – каже росіянин.

За даними Міноборони, в березні Росія здійнила 767 хімічних атак на фронті. З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру, вони ігнорують норми та зобов’язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. Загалом, відтоді зафіксовано 7 730 таких злочинів. // LB.ua