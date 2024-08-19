ГУР провело кібератаку на російського розробника ядерної зброї

У результаті кібератаки на російське підприємство з розробки ядерної зброї, проведеної Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Україна змогла отримати значну кількість важливої інформації, яка допоможе завадити роботі ворожої установи.

Про це в етері національного телемарафону розповів представник ГУР Євген Єрін.

Він зазначив, що зібрана інформація є дуже різноманітною. Зокрема вона включає в себе особисті дані працівників, службову документацію, а також факти, які можуть пролити світло на способи обходу міжнародних санкцій. Всі ці відомості наразі вивчають та аналізують.

«Ці дані використають для досягнення стратегічних цілей України», – додав Єрін.

Представник ГУР підкреслив, що атаковане підприємство є одним з ключових гравців у розробці ядерних боєприпасів. Він зауважив, що збої в роботі завдають удару не лише по його структурі, але й по іміджу Росії.

Нагадаємо, у липні кібератака української розвідки «поклала» усю російську банківську систему – громадяни країни-агресора не могли скористатися послугами восьми банків. Російські фахівці намагалися впоратися з наслідками атаки протягом трьох днів. // Дзеркало тижня