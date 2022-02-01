Хакери, які зламали низку державних сайтів, виклали в публічний доступ майже 1 терабайт вкраденої пошти Мінрегіонів

22 січня стало відомо про продаж даних двох мільйонів українців, що начебто зберігались сервісом «Дія». Сьогодні, кіберзлочинці виклали в публічний доступ майже 1 терабайт (940 гб) архівів зламаного поштового сервера Міністерства розвитку громад і територій України.

В архівах тисячі листів з корпоративної пошти Мінрегіонів, та скомпроментовані тепер електронні підписи для DKIM. Це вже четвертий великий архів даних, які кіберзлочинці вкрали з українських держсайтів після так званої атаки 14 січня, та другий, після бази даних розшуку МВС України, який викладають у відкритий доступ. Перші два злитих архіви, з порталу ДІЯ та електронного кабінету водія з мільйонами персональних даних українців, кіберзлочинці нібито продали за 125 та 55 тисяч доларів.

В Мінцифрі та МВС продовжують заперечувати, злив даних з держсайтів.

Всі незалежні експерти, вважають, що бази даних українців, які була виставлені на продаж, хакери отримали внаслідок витоку інформації. Можливо, витік стався через кібератаку 13–14 січня або ж навіть раніше. За словами IT-спеціалістів, злиті дані є автентичними. Таким чином зловмисники могли отримати актуальну інформацію мільйонів українців, а тепер ще й пошти одного з ключових міністерств.