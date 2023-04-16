Хлопець та дівчина загинули в результаті масованого російського удару по Снігурівці (фото)

За попередніми відомостями, ворог запустив по мирних людях близько 10 ракет С-300.

У прокуратурі розповіли про деталі нічного обстрілу Снігурівки на Миколаївщині.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

“За даними слідства, 16 квітня 2023 року о 02.10 год армія РФ атакувала ракетами місто Снігурівку Миколаївської області. Ворожі снаряди поцілили по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки. Зазначається, що наразі на місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, криміналісти та вибухотехніки ГУ Нацполіції в області. // УНІАН