«Хочу жить»: понад 3 тис. окупантів звернулися на гарячі лінії щодо готовності здатися в полон

На гарячі лінії проекту “Хочу жить” надійшло понад 3 тис. звернень російських військових про готовність здатися в полон.

Про це повідомив спікер проєкту “Хочу жить” Віталій Матвієнко, передає УНН з посиланням на Міноборони.

“З моменту старту проєкту вже маємо понад 3000 звернень від російських військових. Цифру тих, хто добровільно здався у полон, в цілях безпеки наразі не називаємо”, – сказав Матвієнко.

За словами Матвієнко, цей проєкт себе повністю виправдав. Адже результат є і російські військові активно здаються в полон. Інформація про проєкт швидко поширюється територією росії й дає позитивні результати.

17 жовтня повідомлялося, що у росії заблокували сайт українського державного проекту “Хочу жить”, через який військовим рф пропонується подати заявку на здачу в полон ЗСУ.

В Оперативному командуванні “Південь” наголосили, що продовжують функціонувати інші чат-боти та телефонні лінії. Звернення продовжують надходити.