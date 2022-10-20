«Хочу жить»: понад 3 тис. окупантів звернулися на гарячі лінії щодо готовності здатися в полон

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На гарячі лінії проекту “Хочу жить” надійшло понад 3 тис. звернень російських військових про готовність здатися в полон.

Про це повідомив спікер проєкту “Хочу жить” Віталій Матвієнко, передає УНН з посиланням на Міноборони.

За словами омбудсменки, російських військових відправляють до місць несвободи

Російські військовополонені

“З моменту старту проєкту вже маємо понад 3000 звернень від російських військових. Цифру тих, хто добровільно здався у полон, в цілях безпеки наразі не називаємо”, – сказав Матвієнко.

За словами Матвієнко, цей проєкт себе повністю виправдав. Адже результат є і російські військові активно здаються в полон. Інформація про проєкт швидко поширюється територією росії й дає позитивні результати.

17 жовтня повідомлялося, що у росії заблокували сайт українського державного проекту “Хочу жить”, через який військовим рф пропонується подати заявку на здачу в полон ЗСУ.

В Оперативному командуванні “Південь” наголосили, що продовжують функціонувати інші чат-боти та телефонні лінії. Звернення продовжують надходити.

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