«Хочу жить»: понад 3 тис. окупантів звернулися на гарячі лінії щодо готовності здатися в полон
На гарячі лінії проекту “Хочу жить” надійшло понад 3 тис. звернень російських військових про готовність здатися в полон.
Про це повідомив спікер проєкту “Хочу жить” Віталій Матвієнко, передає УНН з посиланням на Міноборони.
“З моменту старту проєкту вже маємо понад 3000 звернень від російських військових. Цифру тих, хто добровільно здався у полон, в цілях безпеки наразі не називаємо”, – сказав Матвієнко.
За словами Матвієнко, цей проєкт себе повністю виправдав. Адже результат є і російські військові активно здаються в полон. Інформація про проєкт швидко поширюється територією росії й дає позитивні результати.
17 жовтня повідомлялося, що у росії заблокували сайт українського державного проекту “Хочу жить”, через який військовим рф пропонується подати заявку на здачу в полон ЗСУ.
В Оперативному командуванні “Південь” наголосили, що продовжують функціонувати інші чат-боти та телефонні лінії. Звернення продовжують надходити.Tweet