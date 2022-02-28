Хотели захватить город, но… попали в плен: на Запорожье разгромлена еще одна группа россиян (видео)

Российские военные хотели захватить город Запорожье, однако украинские солдаты разгромили вражескую колонну.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Захватчики сдались после того, как их колонну разгромили под Запорожьем. Стоит отметить, что сдаться они захотели только после того, как их остановили ВСУ. Сейчас же риторика несменная — «мы не хотели воевать».

Военные звонят своим родным в Россию, рассказывают о войне в Украине и о том, что тут не спецоперация на Донбассе, как это подается в российских новостях.