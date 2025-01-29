«Хотєлка» Трампа «Залізний купол» не здатна перехопити МБР, які можуть загрожувати США

Президент Трамп заявив, що хоче побудувати систему протиракетної оборони, подібну до відомого ізраїльського “Залізного купола”, для захисту Сполучених Штатів.

Вашингтон давно занепокоєний можливістю атак з боку ворожих країн, побоюючись, що йому не вистачає найсучасніших технологій, зазначає Джозі Енсор, американська кореспондентка газети The Times.

Ізраїльський щит, розроблений компаніями Rafael Advanced Defence Systems і Israel Aerospace Industries, був вперше розгорнутий у 2011 році й довів свою високу ефективність у захисті цивільних районів. Завдяки йому вдалося перехопити сотні ракет і безпілотників, що летіли з боку “Хезболли” в Лівані, ХАМАСу в Газі, хуситів в Ємені й навіть з Ірану.

Указом про будівництво “Залізного купола” Трамп, схоже, сигналізує про перехід до ізоляціоністської політики, яка спирається на великі військові витрати всередині країни й меншу активність за кордоном. Американський “Залізний купол” продемонстрував би силу і став би сигналом для ворогів, вважає кореспондентка.

Експерти кажуть, що ізраїльська оборонна система не має сенсу для країни з дружніми сусідами, йдеться про Канаду та Мексику. Крім того, ізраїльська система призначена для ураження балістичних ракет малої дальності, а не міжконтинентальних балістичних ракет, які вороги Америки, включаючи Росію і Китай, повинні були б запустити, щоб досягти території США.

“Найбільш вірогідною загрозою для Сполучених Штатів буде міжконтинентальна балістична ракета великої дальності (МБР), яка пролетить на неймовірній швидкості над атмосферою і повернеться назад, щоб вразити цілі в США”, — сказав Вільям Хартунг, старший науковий співробітник аналітичного центру Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Єгошуа Каліський, старший науковий співробітник Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві, ставить під сумнів доцільність розгортання системи на кшталт “Залізного купола” по всій території США.

На відміну від Ізраїлю, невеликої країни розміром з Уельс, територію якої можна ефективно захистити, США потрібно буде захищати свої величезні міські райони, військові бази й критично важливу інфраструктуру, які розкидані на тисячі кілометрів.

“Розгортання такої кількості батарей “Залізного купола”, яка необхідна для покриття величезних територій країни, про яку говорить адміністрація Трампа, було відкинуто як економічно і логістично недоцільне”, — додає Енсор.

Каліський припустив, що США можуть отримати вигоду від інтеграції невеликої кількості елементів “Залізного купола”, які вони купили в Ізраїлі в 2019 році, з існуючими системами, такими як Patriot і Terminal High Altitude Area Defence (Thaad). // Дзеркало тижня