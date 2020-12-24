Ідентифіковано учасників ще однієї ОЗГ, які викрадали людей в окупованому Лисичанську та змушували будувати укріплення

Правоохоронні органи Луганської області продовжують активну роботу щодо встановлення учасників організованих злочинних груп, які вчиняли злочини проти місцевих мешканців під час захоплення у 2014 році частини Луганщини незаконними збройними формуваннями.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 4 учасникам організованої злочинної групи за фактами незаконного позбавлення волі та викрадення людей, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, незаконного поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ведення агресивної війни, порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі підозрювані оголошені у розшук.

За даними слідства, у квітні 2014 року мешканець міста Лисичанська, перебуваючи у складі так званої «козацької національної гвардії всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова», організував та очолив злочинне угруповання, до якого увійшли ще три учасника цього НЗФ.

Учасники організованої злочинної групи, одягнуті у камуфльований одяг військового зразка, під приводом порушення громадянами так званого «комендантського часу», перебування їх у нетверезому стані та з інших причин, погрожуючи застосуванням автоматичної вогнепальної зброї та фізичним насильством, упродовж квітня-липня 2014 року викрали та незаконно позбавили волі п’ятьох мешканців на той час окупованого міста Лисичанська.

Вони помістили та утримували потерпілих під озброєною охороною у приміщеннях міського відділу СБУ в Луганській області, міського військового комісаріату та склозаводу «Пролетарій». Громадян примушували копати окопи та траншеї, будувати фортифікаційні споруди, складати захисні барикади у напрямку міста Гірське, вирішуючи таким чином стратегічні та тактичні

завдання окупаційного війська.

Діяльність злочинної групи була зупинена наприкінці липня 2014 року після звільнення міста підрозділами Збройних Сил України від незаконних збройних формувань.

У ході досудового розслідування під час обшуків за місцями проживання учасників групи виявлено та вилучено вибухову речовину на основі тротилу та нітрату амонію вагою близько 210 кг, дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, боєприпаси тощо.

Діяльність злочинного угруповання викрито за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури