Ідентифіковано російського окупанта, який знущався над мирним жителем Чернігівщини

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Чернігівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у березні 2022 року озброєний автоматичною вогнепальною зброєю військовослужбовець зс рф зайшов на територію одного з приватних домогосподарств в тимчасово окупованому селі Золотинка Чернігівського району. Погрожуючи вогнепальною зброєю та принижуючи людську гідність власника господарства, підозрюваний наказав йому бігати по присадибній ділянці та здійснив декілька пострілів в землю біля ніг потерпілого, імітуючи полювання на людину.

Після цього він змусив потерпілого поставити собі на голову паперову коробку «сухий пайок армії рф» та здійснював по ній постріли з вогнепальної зброї.

Такі знущання над цивільною особою тривали близько години.

Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, застосування катування або нелюдського поводження щодо цивільних осіб заборонено.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УСР в Чернігівській області ДСР НПУ.