Ідентифіковано ще одного російського воєнного злочинця, який розстрілював цивільні авто в с. Катюжанка на Київщині

Правоохоронці зібрали докази причетності російського окупанта до розстрілу 25 лютого 2022 року автомобіля Volkswagen Transporter з місцевими мешканцями, які намагалися врятуватися. Від отриманих поранень загинули двоє людей. росіянину повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Оперативні заходи з встановлення воєнних злочинців проводяться відділом кримінальної поліції, сектором кримінального аналізу ГУНП в АР Крим та м. Севастополі у межах розслідування слідчого управління ГУСБ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокуратури Київської області.

Правоохоронці зібрали докази, зокрема свідчення очевидців цинічних вбивств мирного населення, які чинили російські окупанти під час тимчасової окупації Київщини.

Встановлено, що російські військовослужбовці облаштували бойову позицію в селі Катюжанка та з БТР розстрілювали цивільні автомобілі, на яких місцеві мешканці намагалися евакуюватися.

Зокрема, 25.02.2022 військовослужбовці збройних сил рф, перебуваючи на вул. Київській у с. Катюжанка, розстріляли автомобіль Volkswagen Transporter, у якому перебували чоловік та його дружина, 1969 та 1961 років народження.

Експерти-криміналісти та вибухотехніки поліції під час огляду місця події вилучили гільзи, залишки куль та боєприпасів. При огляді зазначеного автомобіля зафіксовані характерні деформації внаслідок влучання снаряду від зброї, яка була встановлена на російському БТР.

Правоохоронці встановили особу одного з воєнних злочинців – ним виявився 27-річний військовослужбовець 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926).

Йому повідомлено заочну підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). росіянину загрожує довічне позбавлення волі. Заходи з ідентифікації інших російських воєнних злочинців, які вбивали мирне населення, тривають.

Департамент комунікації Національної поліції України