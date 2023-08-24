Ідентифікувано росіянина, який під час окупації Чернігівщини узяв у заручники неповнолітнього сина української військової

Служба безпеки України підозрює в порушенні законів та звичаїв війни російського військовослужбовця Ніколая Хачатуряна.

Про це йдеться в тексті підозри.

34-річний Хачатурян родом із міста Масіс Вірменської РСР, але проживає в Оренбурзькій області РФ. У російській армії він командир відділення 21-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої армії Центрального військового округу.

Минулого року під час окупації частини Чернігівської області військовослужбовці 21-ої бригади перебували в селі Терехівка.

Окупанти дізналися, що там проживає неповнолітній син військовослужбовиці ЗСУ і вирішили викрасти хлопця і шантажем змусити матір повідомити координати військових частин.

19 березня минулого року троє російських солдатів прийшли до будинку і наказали хлопцю в їх супроводі йти до теплиці. Там вже чекали Хачатурян і ще один військовий, які закрили хлопцеві очі, натягнувши шапку на голову та обклеївши її клейкою стрічкою. Потерпілого примусово помістили в кузов авто та перевезли до села Петрушин.

По дорозі хлопця змусили записати голосове повідомлення для матері і переконати її дати росіянам інформацію про українські військові об’єкти взамін на його звільнення. Викраденого утримували в гаражі під цілодобовою охороною.

21 березня Хачатурян у вантажівці перевіз хлопчину до іншого невстановленого місця і помістив під охороною у комору будинку. Наступного дня, не отримавши потрібну інформацію, Хачатурян разом з іншим солдатом повернули хлопця до Терехівки і відпустили. // Судовий репортер